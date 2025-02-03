Türkiye’de e-devlet üzerinden en fazla hizmet sunan belediyesi unvanına sahip İnegöl Belediyesi, tüzel kişi borç ödeme sekmesini de aktif ederek 45 farklı hizmeti e-devlet üzerinden sunmaya başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi’nde dijital değişim ve dönüşümün temelini oluşturan e-devlet üzerinden sunulan online hizmetlere bir yenisi daha eklendi.

Online işlemler ve e-devlet üzerinden sunulan hizmetler konusunda son iki dönemde ciddi bir çalışma yürüten ve bu alanda Türkiye’de e-devlet üzerinden en fazla hizmet sağlayan belediye konumuna yükselen İnegöl Belediyesi, 1 yeni hizmet sekmesini daha aktif ederek 45 hizmete erişti.

TÜZEL KİŞİ BORÇ ÖDEME SEKMESİ AKTİF EDİLDİ

E-Devlet hizmetlerine; Borç Ödeme (Tüzel Kişi) adıyla eklenen yeni hizmet sekmesi ile kişiler yetkili oldukları işletme veya şirketi adına İnegöl Belediyesi’nde kayıtlı borçlarını online olarak ödeyebilme imkanına erişmiş oldular. www.turkiye.gov.tr/inegol-belediyesi-borc-odeme-tuzel-kisi adresinden yapılan bu işlemin yanı sıra İnegöl Belediyesi’nin diğer hizmetleri de www.turkiye.gov.tr/inegol-belediyesi adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

“AMACIMIZ HAYATI KOLAYLAŞTIRMAK”

Konuya ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dijital değişim ve dönüşümün sürekliliği ve önemine dikkat çekti.

Göreve geldiği 2017 yılından bu yana bu alanda önemli çalışmalar yapıldığını da hatırlatan Başkan Taban, şehrin fiziki gelişimi adına projelere katkı sunduklarını belirterek, "Altyapı, üstyapı, sosyal alan gibi yatırımların yanı sıra vatandaşlarımızın belediyemizle ilgili iş ve işlemleri de oldukça yoğun. Bu noktada vatandaşlarımızın her birimimize, her işlemine en hızlı ve en kolay erişim yöntemini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bilgi İşlem Müdürlüğümüz bu yönde yaptığı çalışmalarda ciddi bir dijital dönüşüm altyapısı oluşturdu. Öncelikle online işlemlere ağırlık verdik ve kısa sürede e-devlet üzerinden pek çok hizmeti sunmaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’de e-devlet üzerinden en fazla hizmet sağlayan belediye unvanına sahibiz. Pek çok konuda vatandaşlarımıza oturdukları yerden işlem yapma imkanı sunuyoruz. Amacımız hayatı kolaylaştırmak" diye konuştu.