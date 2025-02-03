Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Mardin'e şimdiye kadar yapılan ve yapılacak hizmetleri değerlendirdi.MARDİN (İGFA) - Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Mardin'de 2024 yılı 4. dönem itibariyle, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından il genelinde Mardin’de 345 projenin uygulandığını kaydetti.

345 PROJENİN TUTARI 51 MİLYAR 236 MİLYON TL

Bunlardan 124 Proje tamamlandığını aktaran Adak,” İl genelinde 95 Proje devam ediyor. 126 Proje etüt proje aşamasındadır. Bu projelerin toplam tutarı 51 Milyar 236 Milyon 16 Bin TL olup 2024 yılı 4. Dönem sonu itibariyle 7 Milyar 96 Milyon 470 Bin TL harcama yapılmıştır. 2025 yılı içinde 12.3 Milyar Yatırım Bütçesi Ayrıldı.” dedi.

DEMİRYOLU PROJELERİ MARDİN LOJİSTİK MERKEZİ İŞLEVSEL HALE GETİRECEK

Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Suriyedeki savaş nedeniyle durdurulan Mardin Lojistik Merkezinin açılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yaptığımız girişimlerin olumlu sonuçlar verdiğini açıklayan Adak,” Demiryolu lojistik merkezinin 2.etap ihalesinin gerçekleştirilmesi ve Gaziantep ile Mardin arası durdurulan tren seferlerinin yeniden açılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlar verdi. Yapılan çalışmalar neticesinde Mardin'de TCDD lojistik Merkezinin devreye alınması amacıyla hazırlanan raporları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza sunduk ve Bakanlığımız bu girişimleri olumlu olarak sonuçlandırdı. Bakanlığımız Karkamış-Nusaybin Demiryolu Rehabilitasyonu için 300 milyon TL Kalkınma Yolu Demiryolu Projesi içinde 300 milyon TL olmak üzere 600 milyon TL kaynak ayırdı. Suriye savaşı sebebiyle kullanımı durdurulan demiryolu hattının tekrar işletmeye açılması için Mardin Lojistik Merkezini işlevsel hale getirilecek. Sanayici ve üreticilerimize büyük oranlarda katma değer sağlayacak olan Gaziantep Mardin Nusaybin Demiryolu hattının tekrar açılması, basta Türkiye olmak üzere Mardin'in ekonomisine katma değer kazandıracaktır.”

PROJE İÇİN 600 MİLYON ÖDENEK AYRILDI

Karkamış-Nusaybin Demiryolu Rehabilitasyonu ve Kalkınma Yolu Demiryolu Projesi için 600 milyon TL'lik yatırım yapılacağını hatırlatan Adak,” Mardin Demiryolu Lojistik Merkezinin durdurulan 2.etap ihalesinin gerçekleştirilmesi ve Mazıdağı Mardin 2.etap yeni demiryolu hattının hayata geçirilmesi Mardin için önemli bir ihtiyaçtır. Gümrük işlemleri dahil olmak üzere tüm lojistik operasyonlarının yönetileceği bir lojistik merkezinin Mardin ve civar illerimiz için ülke ekonomisini canlandırılacaktır. Ayrıca katma değer, nitelikli istihdam ve güven ortamı oluşturacaktır. " ifadelerini kullandı.

HABUR'DAN BASRA'YA KADAR TİCARETİN KAPILARI AÇILACAK

Mardin'in Türkiye ile Irak ve Suriye uluslararası ipek yolu güzergâhında bulunması demir yolunun yeniden faaliyete geçirilmesi önem arz ettiğini kaydeden Adak, açıklamalarına şöyle devam etti: "Mevcut ulaştırma koridorundaki kapasitenin yetersiz oluşu, Mersin ve İskenderun limanları ile Habur sinir kapısından Irak üzeri Basra körfezine uzanan demiryolu ve karayolu ulaştırma hatlarının ihracat yapan üretici sanayici ve lojistik firmaları için önemli koridordur. Söz konusu karayolu kapasitesinin artırılması, Suriye savaşı sebebiyle kullanımı durdurulan demiryolu hattının da tekrar işletmeye açılması için bakanlığımızda bu projeye destek veriyor. “

BAKAN PROJEYE DESTEK VERİYOR

Demiryolu Lojistik Merkezinin faaliyete geçmesi ile bölgenin kalkınması ve istihdamın artmasına vesile olacağını vurgulayan Adak," Mardin de üretici ve sanayicilerinin özellikle ihracatlarını kolaylaştırmak ve ülke ekonomisine katkı sunmak üzere fizibilitesi yapılan ve 30.10.2012 yılında 1.etap ihalesi gerçekleştirilmişti. 2. Etabı Suriye savaşı sebebiyle aksayan bu projenin hayata geçirilmesini sağlamak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yakın bir çalışma içindeyiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nun ve ilgili bürokratların yanısıra Mardin deki STK lara, şu anda ve geçmiş dönem milletvekillerimize, İl Başkanımıza ve yerel medya temsilcilerine verdikleri her türlü desteklerden dolayı müteşekkiriz. Sayın bakanımızın en kısa zamanda Mardini ziyaret edeceğini umuyor ve bu demiryolu lojistik merkezinin 2.etap ihalesinin gerçekleştirilmesi ve bilhassa Gaziantep ile Mardin arası durdurulan tren seferlerinin en kısa zamanda tekrar açılması için umutlu ve mutluyuz. "şeklinde konuştu.

TREN SEFERLERİNİNDE HİZMETE ALINMASI SÖZ KONUSU

Uzun süredir demiryolu Hattı tren trafiğinin kapalı olduğuna dikkat çeken Adak, şunları aktardı: "Mardin - Gaziantep arasındaki sınır duvarımız tamamıyla bitmiştir. Hattımızın Akçakale- Mardin arasındaki kısmında tren trafiğine engel teşkil edecek önemli bir şey bulunmamaktadır.

Akçakale - Karkamış arasındaki kısmın kontrolü yapılarak 5-6 ay sürebilecek bakım ve tamirat sonucunda Demiryolu hattımız tren trafiğine açılabiileceği öngörülmektedir. Söz konusu lojistik merkezi ile Türkiye lojistik sektörüne 1,5 milyon ton taşıma kapasitesi sağlanması planlanmakta olup, ülkemize 404 Bin m2 lojistik alan kazandırılacaktır.

Mardin ve çevresinde bulunan fabrika ve sanayi bölgelerine hitap edebilecek özellikte, aynı zamanda başta Suriye ve Irak'a olmak üzere ithalat ve ihracat taşımaları için Mardin (GAP) Lojistik Merkezinin fizibilitesi yapılmış ve 2011 yılında yatırım programına alınarak kurulmasına başlanmıştı. Mardin Lojistik Merkezi; Türkiye'nin Suriye, Irak bağlantısını sağlayan, Ortadoğu ve Arabistan Yarımadasına açılan kapısı olacaktır.

Lojistik merkezden başta konteyner olmak üzere, seramik, izolasyon malzemesi, demir çelik ürünleri, askeri, inşaat malzemesi vb. taşıması yapılacaktır. Bu işyerlerinde 265 bin ton olan yük taşıması 1,5 milyon tona çıkarılacaktır. İlimizde istihdama katkı sağlayacak olan lojistik merkezinin bir an önce hayata geçirmesi bölgemize büyük ekonomik katkı sağlayacaktır."

LOJİSTİK MERKEZİ ORTADOĞU'YA AÇILAN TİCARET KAPISI OLACAK

Karkamış-Nusaybin Demiryolu Rehabilitasyonu ve Kalkınma Yolu Demiryolu Projesi hayata geçirilmesi ile birlikte Mardin Ortadoğu’açılan bir ticaret kapısı haline geleceğini kaydeden Adak,” Ortadoğu pazarına açılacak olan Mardin Losistik Merkezinin faaliyete geçmesi ve Demiryolu lojistik merkezinin 2.etap ihalesinin gerçekleştirilmesi ve Gaziantep ile Mardin arası durdurulan tren seferlerinin yeniden açılması için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

Özellikle GAP projelerine ayrılan kaynakların çok önemli olduğunu kaydeden Adak,” Yeni GAP Eylem Planı’yla GAP Bölgesinde 570 bin 246 kişiye istihdam sağlanacağı ve 4 yıllık süreçte 198 projeye 496 milyar liralık kaynak aktarılacak. Mardin’i yalnızca bölgesel kalkınmada değil, Türkiye genelinde daha güçlü bir konuma taşıyacaktır. 2024 yılında 36 proje 7 milyar 726 milyon tutarında yatırım yapıldı.

2025 yılı için yatırım bütçesi olarak 12.3 milyar tutarında bütçe ayrıldı. Aşağı Fırat 2. Merhale (GAP Suyu) 57 milyar TL’lik toplam proje tutarının 2025 yılı için 8,15 milyar TL’si tahsis edildi. Mardin İli 2. Kademe İçme Suyu Tesisleri için 4,59 milyar TL’lik toplam proje tutarına 430 milyon TL kaynak ayrıldı. Projelerin bir an önce tamamlanması ve Mardin halkının hizmetine sunulması için çalışmaların hızlandırılması için gerekli takibi sürdüreceğiz. Özellikle GAP kapsamındaki sulama projelerinin Mardin’in tarımsal potansiyelini artıracağız. Burada üretilen malların Ortadoğu’ya buradan gönderilmesi için önemli bir fırsattır. Hedefimiz, Mardin’in üretim kapasitesini artırarak ekonomik kalkınmada lider bir şehir haline gelmesini sağlamaktır”

GAP SUYU BEREKETLİ TOPRAKLARA HAYAT VERECEKTİR

GAP ile ilgili Tarım Bakanlığı'nın verdiği bilgileri paylaşan Milletvekili Adak, Atatürk Barajı'nın suyunu Şanlıurfa'dan Mardin'e taşıyan sulama kanalı Türkiye'nin de en uzun yapay nehri olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Adak,"221 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı Süveyş kanalından daha uzun ve Panama kanalının 3 katı uzunlukta olacak.

Şu an Şanlıurfa ve Mardin'de 70 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisini suya kavuştu. Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı'nın bütün şebekeleri tamamlandığında ise 340 bin futbol sahası büyüklükteki arazi suyla buluşmuş olacak. Bu da Mardin ve Şanlıurfa'da yılda 4 çeşit ürün yetişme imkânı sağlayacak. Ayrıca bölgemizde tarım ile uğraşan binlerce çiftçimize yeni iş alanları gençlerimizde yeni istihdam alanları oluşacaktır. GAP suyu bereketli topraklara hayat verecektir " şeklinde açıklamalarda bulundu.