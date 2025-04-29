Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (Bursa İGD) 8. Olağan Genel Kurul toplantısında seçime tek liste ile giren Mesut Demir, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.BURSA (İGFA) - Bursa İnternet Gazetecileri Derneği’nin (Bursa İGD) Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşen 8. Olağan Genel Kurul toplantısında Divan Başkanlığını Mehmet Ali Ekmekçi üstlenirken, Divan Üyesi olarak Yavuz Gerçekçi ve Burcu sekmen görev aldı.

Genel Kurul toplantısına İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir’in yanı sıra, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şube Başkanı Yüksel Baysal, TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Anadolu Gazeteciler Derneği Bursa Şube Başkanı Ömer Aydoğdu, Uludağ Elektrik Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ile dernek üyesi gazeteciler katıldı.

“MESLEKİ SORUNLAR BİRLİK VE BERABERLİK İLE ÇÖZÜLÜR”

Genel kurulda konuşan Bursa İGD Başkanı Mesut Demir, kuruluşundan bugüne görev yapan başkan ve yönetim kurulu üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek, “Bursa internet gazetecileri derneğimizin amacı, medyalarımızın ve meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm aramak, sosyal, kültürel ve ekonomi açıdan faydalar sağlamaktır. Medyalarımızın en önemli sorunu istihdam, ekonomik gelir ve vergi yükleridir. Bu sorunlar meslek örgütlerinin birlikte hareket etmesiyle çözüme kavuşur.” dedi.

“İŞKUR TEŞVİKİ 9 AYA ÇIKARILMALI”

Gazetecilerin en önemli sorununun istihdam olduğuna dikkat çeken Başkan Demir, “Bursa’da her ne kadar Basın İlan Kurumu’na kayıtlı 70, İletişim Başkanlığı’na kayıtlı 40 medya, iki kuruma da kayıtlı olmayan yaklaşık 400 haber sitesi bulunsa da, gerçek anlamda istihdam sağlayan medya sayısı maalesef istenilen seviyede değildir. Geçmiş yıllarda İŞKUR tarafından medyalarımıza sağlanan istihdama yönelik 9 aylık teşvik, son 2,5 yıldan buyana maalesef 3 ay olarak verilmiş, istihdam şartları da ağırlaştırılmıştır. İletişim fakültesi mezunu yüzlerce meslektaşımız, farklı sektörlerde çalışmak durumunda kalmıştır. İŞKUR, istihdamın artması için 9 aylık teşvik sistemine geri dönmek zorundadır.” ifadelerini kullandı.

“YEŞİL PASAPORT ŞART. BASIN İLAN KURUMU, İLAN PASTASINI BÜYÜTMELİ”

Gazetecilerin önemli sorunlarından birisinin de, yeşil pasaport konusu olduğuna vurgu yapan Başkan Mesut Demir, basın kartı bulunan gazetecilerin yurtdışı seyahatlerinde gri pasaport yerine devlet memuru, sporcu, iş insanları ve avukatların kullandığı yeşil pasaport verilmesinin şart olduğunun altını çizdi.

“Çıkarılan internet yasası ile birlikte Türkiye geneli bazı internet haber siteleri, yapılan denetimlerle resmi ilan almaya hak kazanmıştır.” diyen Başkan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan pastasından daha fazla internet haber sitesinin faydalanması, iletişim fakültesi mezunu meslektaşlarımızın istihdamı için çok önemlidir. Umuyoruz ki, Bursa’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından daha çok internet haber siteleri, resmi ilan alarak daha fazla istihdam yolu açılsın. Bunun için Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan gelirlerini arttırmalı, nüfusa ve tıklanmaya göre ilan dağıtımını gerçekleştirmelidir.

Basın İlan Kurumu’nun denetim mekanizmasının da daha sağlıklı çalışması, medyaların fiilen çalışmayanlara sigorta yapmasının önüne geçilmelidir.”

Medya sektörünün sorunlarının çözümü noktasında Bursa İnternet Gazetecileri Derneği olarak üst kurum olan İnternet Gazetecileri Federasyonu ile birlikte yoğun çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Demir, “Medyalarımızın ve meslektaşlarımızın sorunlarını, sosyal, kültürel ve ekonomik beklentileri biliyoruz. Sorunların çözümü için ilgili tüm kurum kuruluşlarla diyalog halinde çalışıyoruz. Mevcut yönetim kurulu arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bugün seçilecek yeni yönetim kurulu, denetim kurulu, yüksek istişare kurulu, etik kurulu ve iletişim kurulu üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Derneğimizin 8. Olağan genel kurulunun medya camiamıza, Bursamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.” diye konuştu.

YÜKSEL BAYSAL: “30 YILDIR AYNI DERNEĞE BAŞKANLIK YAPANLARA SİTEM EDİYORUM”

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şube Başkanı Yüksel Baysal, uzun yıllar dernek başkanlığı yapan isimlere sitem ederek, “30 yıldır aynı derneğe başkanlık yapanlara sitem ediyorum. Bu makamlar zor makamlar. Ben Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin ikinci dönem başkanıyım, bir daha da yapmam.” dedi.

Gazetecilik mesleğinin her dönem iktidar tarafından baskı altında tutulduğunu vurgulayan Baysal, “Basın ayağa kalktığında hemen ‘dur bakalım’ deniliyor. Hangi iktidar olursa olsun, eleştirdiğimizde hain ilan ediliyoruz. Oysa basının görevi yasama, yürütme ve yargıyı denetlemektir. Ama artık siyasal iktidarlar bizi denetliyor” ifadelerini kullandı. Baysal, güçlü bir birliktelikle hakların daha kolay savunulabileceğini söyleyerek, “Burada 400 internet medyası var ama 400 kişi yok. Oysa olmalıydı. Birlikte olursak Ankara da bizi dikkate alır” dedi.

ÖMER AYDOĞDU: “KOLTUKLARA YAPIŞMAMALIYIZ”

Anadolu Gazeteciler Derneği Bursa Şube Başkanı Ömer Aydoğdu ise, yerel medyanın gücüne dikkat çekerek, “Bursa yerel medyada çok güçlü. Burada artık gençler var. Bizim sonumuz gelmiş gibi görünüyor ama bu kötü değil. Yerimizi gençlere bırakmalı, onlara yol açmalıyız. ‘Anadolu gazeteciliği bitti’ denildi ama biz inanmadık, hiçbir zaman da bitmeyecek” şeklinde konuştu.

MEHMET ALİ EKMEKÇİ: “GENÇLERE ALAN AÇMALIYIZ”

TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de, konuşmasında genç gazetecilere daha fazla fırsat verilmesi gerektiğini belirterek, “Bu yapının bir parçası olmaktan mutluyum. Ancak daha fazlası için hepimizin sorumluluk alması gerekiyor. Gençlere alan açmalı, onları desteklemeliyiz. Bu meslek mücadele mesleği. Önce kendimizle mücadele edersek başarıyı yakalarız” dedi.

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (Bursa İGD) 8. Olağan Genel Kurul toplantısında seçime tek liste ile giren mevcut başkan Mesut Demir, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Yapılan seçim sonrası Bursa İGD yeni yönetim, denetim, Yüksek İstişare, İletişim ve Etik kurulları şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu:

Mesut Demir (Başkan), Mehmet Ali Ekmekçi, Tuğba Bedirhanoğlu, Ömer Aydoğdu, Gülay Soydan Pehlevan, Erhan Cem Öztürk, Burcu Sekmen, Yavuz Gerçekçi, Fetih Bağcı, Fevzi Sarıkaya, İlker Türker, Şule Gürkan, Mehmet Ali Bora, Duygu Taşkıran.

Denetim Kurulu:

Mehmet Çetinkaya, Sevil Şaru, Erdal Toprak Doğan, Esmanur Gülbahar, Rabia Özkan, Kaan Vardar.

Yüksek İstişare Kurulu:

Yüksel Baysal (Başkan), Osman Tüysüz, Ercan Yenice, Cennet Cankılıç, Hasan Şirin, Fehim Ferik, Necati Kartal, Neslihan Çelik, İhsan Altıkardeş, Hüseyin Yeşilkavak.

İletişim Kurulu:

Yusuf Ziya Yüce (Başkan), Harun Karanfilci, Barış Yankı İçöz, Rüstem Pehlivanlar, Gülsüm Yıldırım, Oğuzhan Osman Bilgin, Zübeyde Özlü, Musa Yeşildağ, Reyhan Özbakır, Emirhan Akgül.

Etik Kurulu:

Murat Barbaros Koçanalı (Başkan), Muhammet Ali İlbeyi, Ercan Çalışır, Fatih Mısır, Fatih Akkuş, Tarık Şeker, Pınar Yeniyiğit, Kazım Bulut, Muhammet Mustafa Ekinci, Ömer Küçükkaya.