Bursa Gürsu Belediyesi ara tatile özel hazırladığı etkinlikleri ilçenin çocukları ile paylaşmaya hazırlanıyor. Gürsu Kültür Merkezi’nde tiyatro ve sinema etkinliklerine, ilçenin farklı mahallelerinde yapılacak etkinlikler eşlik edecek.BURSA (İGFA) - Bursa Gürsu Belediyesi ara tatile özel hazırladığı özel etkinlik takviminde çocuk tiyatro ve filmleri, anne çocuk atölyeleri, mahallelere özel hazırlanan etkinlik ve eğlenceleri, sağlık eğitimleri, özel geziler ile çocuklara unutulmaz bir tatil yaşatacak.
Bursa Gürsu’da ara tatil keyfi başlıyor
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