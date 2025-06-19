Bursa'da Gemlik Belediyesi’nin kent estetiğine değer katacak yeni sahil yolu projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Uludağ Üniversitesi’nden uzmanlarla yapılan incelemelerle, peyzaj düzenlemeleri titizlikle planlanıyor.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi’nin kente kazandırdığı yeni sahil yolu projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların en iyi şekilde yararlanabileceği, kent estetiğine uygun bir düzenleme hedefiyle yürütülen proje kapsamında, sahada kapsamlı incelemeler gerçekleştirildi.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Emrecan Uzunkaya ve Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş’un eşlik ettiği teknik heyet, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Zencirkıran, Doç. Dr. Zeynep Pirselimoğlu Batman ve Doç. Dr. Elvan Ender Altay’dan oluştu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte alanda yapılan detaylı incelemelerde, sahil yolunun peyzaj düzenlemeleri masaya yatırıldı.

Hem estetik hem de işlevsel bir dönüşümle Gemlik’in çehresini değiştirecek olan projenin, önümüzdeki haftalarda tamamlanması hedefleniyor.