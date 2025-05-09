Bursa'da Gemport Gemlik Anadolu Lisesi öğrencileri, ünlü yazar Turgut Özakman’ın Töre adlı oyununu Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde sahneledi.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesindeki gösteriye İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Oyun sonunda bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ, öğrencilerin performansını çok başarılı bulduğunu belirterek, oyunu keyifle izlediğini söyledi.

Müdür Uluğ, başta Okul Müdürü Dursun Memiş ve oyunun yönetmenliğini üstlenen Edebiyat Öğretmeni Mehmet Poyraz olmak üzere emeği geçen tüm öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Müdür Uluğ, oyunun yönetmeni Mehmet Poyraz’a çiçek takdim etti.