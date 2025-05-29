Bursa Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Hoba projesi kapsamında17 Anaokulu sınıfının iş birliğinde düzenlenen “Okul Öncesi Çocuk Şenliği” Gemlik’te büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi. Tarık ŞEKER (BURSA İGFA) - İki gün süren etkinlik boyunca çocuklar; Gemlik Belediyesinin sağladığı oyun alanlarında gönüllerince oynarken GSB Gemlik Gençlik Merkezin de stantlarında yüzlerini boyama fırsatı buldular. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Zumba antrenörü eşliğinde minikler birbirinden güzel hareket ve danslarla iki gün boyunca gönüllerince eğlendiler İlk gün sahilde yapılan yürüyüş ve Amfi tiyatrodaki eğlenceyle başlayan şenliğin ikinci gün adresi İçe stadı oldu.

Her iki etkinliğe bine yakın minik öğrencinin veli ve öğretmenleriyle katıldığı şenlik bayram havasında geçti. Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Taşar, MHP İlçe Başkanı Emrah Keskinden, Saadet Partisi İlçe Başkanı Cihangir Dinç, BBP İlçe Başkanı Emre Ateş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Adem Şahin, Muhammet İkinci, GSB Gemlik Gençlik Merkezi Müdürü Ali Ateş, ve okul müdürleri de etkinlikleri takip ettiler.