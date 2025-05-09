Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Bursa'da Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, öğrencilere yönelik anlamlı etkinlikler düzenledi.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesindeki etkinliklerde öğrencilere; trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemeri takmanın hayati önemi ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel davranışlar hakkında bilgiler verildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen interaktif sunumlar ve uygulamalı eğitimlerle çocukların trafik konusunda bilinçlenmeleri hedeflendi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, “Erken yaşta trafik bilinci kazanmak, gelecekte kazaların önlenmesinde kilit rol oynar” diyerek eğitimin önemine vurgu yaptı.

Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Öğrencilerin ilgisi ve katılımı ise etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Gemlik’te düzenlenen bu anlamlı etkinlik, hem çocuklara hem de velilere trafik kurallarına uyma bilincinin küçük yaşta kazandırılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.