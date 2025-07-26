Bursa Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki mesire alanlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.BURSA (İGFA)- Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kurtul, Kumla, Cumhuriyet Mahallesi ve Yeniköy’de bulunan mesire alanlarında denetim yapan ekipler, piknik yapan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Ateş yakılmaması, mangal yapılmaması ve semaver kullanılmaması konusunda vatandaşları bilgilendiren ekipler, milyonlarca dönüm alanı ve binlerce canlının zarar gördüğü orman yangınlarının yalnızca bir kıvılcımla başlayabileceğine dikkat çekti.

Zabıta ekipleri, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.