Bursa Osmangazi’de yaşayan vatandaşların sorunlarını tespit edip, çözümler üretebilmek adına mahalleleri tek tek gezen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Adalet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahkeme kararıyla geçtiğimiz aylarda imar işleri duran Hürriyet, Adalet, İstiklal Soğukkuyu ve Karaman, mahallelerinde ruhsat almış, inşaatı başlamış veya belli bir yere kadar gelmiş olan projelerdeki çalışmaların, bir itiraz olmadığı taktirde Eylül ayında yeniden başlayabileceğini söyledi.

Osmangazili yurttaşlara hizmet götürebilmek için gece gündüz demeden mesai harcayan Başkan Aydın, ilçedeki mahalleleri bir bir geziyor. Her hafta Osmangazi’nin birkaç mahallesini ziyaret ederek güne başlayan Aydın, bu buluşmalarda vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek, hızlı şekilde çözümler üretiyor. Mahalle buluşmalarında vatandaşlar Başkan Aydın’a mahallelerine yapılmasını istedikleri hizmetleri ve sorunları iletiyor. Sorunları yerinde inceleyen Aydın, sıkıntıların en kısa sürede çözülmesini sağlıyor.

“Seçimden önce verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz”

Adalet Mahallesi sakinleriyle kahvaltıda buluşan Başkan Aydın, “Adalet Mahallesi bizim gerçekleştirdiğimiz 15’inci mahalle buluşmamız. Bu buluşmalarda vatandaşlarımızla bir arada oluyoruz. Mahalle sakinlerimiz sıkıntılarını ve taleplerini dile getiriyor. Biz de çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Seçimden önce söz verdiğimiz gibi halkımızla birlikte olmaya devam ediyoruz. Mahallelerdeki eksikleri yerinde görmek açısından bu buluşmalara önem veriyoruz. Bazen haftada 3-4 gün, bazen ise 1-2 gün mahallelerimizi ziyaret ediyoruz” dedi.

“5 mahallede inşaatlar devam edebilecek”

Bir vatandaşın yaptığı itiraz sonucu imar planları mahkeme tarafından iptal olan Hürriyet, Adalet, İstiklal Soğukkuyu ve Karaman mahallelerinin imar planlarını Osmangazi Belediye Meclisi’nden geçirdiklerini belirten Aydın, “Geçtiğimiz Salı günü de Bursa Büyükşehir Meclisi’nden geçti. Askı süresinden sonra tahminim Eylül ayında itiraz olmazsa planlar tekrardan yürürlüğe girecek. Ruhsat almış, inşaatı başlamış veya belli bir yere kadar gelmiş olanlar inşaatlarda çalışmalar yeniden devam edebilecek” şeklinde konuştu.

Adalet mahalle sakinleri kendileriyle bir araya gelerek sıkıntılara kulak veren, mahallelerde yaşanan sorunlara çözümler üreten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a Adalet Mahallesi ziyaretinde CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim amirleri eşlik etti.