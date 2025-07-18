Bursa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, kentteki gazetecilerle bir araya gelerek göreve geldiği 1 Nisan 2024’ten bu yana geçen 15 ayda gerçekleştirilen hizmetleri değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - Toplantıya CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, ilçe yönetimi, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve daire müdürleri de katıldı.

Toplantı, Fen İşleri’nden Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne, Kültür ve Sosyal Yardım İşleri’nden Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne kadar birçok birimin çalışmalarını içeren, 10 dakikayı aşkın bir tanıtım videosu ile başladı. Sunumun ardından konuşan Başkan Deviren, “Fındıcak’tan Haydariye’ye, 413 kilometrekarelik alanda tüm yurttaşlarımıza dokunmaya gayret ettik. Gemlik’le ilgili her kararda herkesin söz hakkı olmasını istiyoruz,” dedi.

KATILIMCI BÜTÇE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Toplantıda Başkan Deviren ilk kez, Gemlik’te uygulanmaya başlayacak olan Katılımcı Bütçe modelinin detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. Belediyenin yıllık bütçesinin belirli bir oranının mahalle sakinlerinin doğrudan kararıyla harcanacağını belirten Deviren, bu yöntemle demokratik katılımı artırmayı, vergi bilincini güçlendirmeyi ve halkla güven ilişkisini pekiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Katılımcı Bütçe sürecinin aşamaları şöyle sıralandı: Mahallelerde temsilciler belirlenecek, STK’lar ve siyasi partilerle görüşmeler yapılacak. Talepler toplanacak ve teknik/finansal açıdan değerlendirilecek. Planlanan projeler bütçeye alınarak uygulanacak. İlk uygulama için sosyo-ekonomik yapısı ve katılım potansiyeli göz önünde bulundurularak, bir mahalle pilot bölge olarak belirlenecek.

Başkan Deviren, Gemlik’in deprem riski taşıyan bir bölge olduğunu vurgulayarak, bu konuda büyük hassasiyet taşıdığını belirtti. Beş mahalleyi kapsayan 23,5 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını dile getiren Deviren, “Kimsenin canına ve malına zarar gelmemesi bizim önceliğimiz. Bu kentin yöneticisi olarak herkesin güvenliğinden sorumluyum,” dedi.

Toplantının sonunda Başkan Deviren, gazetecilerle düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceklerini belirterek, “Görüş alışverişini sürdürecek, talep ve önerileri önemseyerek kentimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz,” mesajı verdi.