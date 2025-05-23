Bursa'da Gemlik Belediyesi’nin düzenlediği “Üretken Yapay Zekâ Çağında Akıllı Şehirler” konferansı, uzman isimlerin katılımıyla Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde yapıldı. Yapay zekâ ve veri yönetiminin şehirlerdeki önemi vurgulandı.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi, Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde “Üretken Yapay Zekâ Çağında Akıllı Şehirler” konferansı düzenledi. Etkinliğe Belediye Başkanı Şükrü Deviren, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda konuk katıldı. Konferansta yapay zekâ ve akıllı şehirler alanında uzmanlar sunum yaptı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, “Yapay zekânın temeli veri. Veri toplayan ve anlamlandıran şirketler başarıyı yakalıyor. Belediyelerde dijital veri, değer üretiminin anahtarı. Ancak yapay zekâ fırsatlarla birlikte tehditler de sunuyor” dedi.

BAŞKAN DEVİREN: “DOĞRU VERİ, ŞEHİRLER İÇİN DÖNÜŞÜM DEMEK”

Başkan Şükrü Deviren, yapay zekânın kentlerdeki potansiyeline dikkat çekerek, “Değişime ayak uydurmalıyız. Yapay zekâyı insan çalıştırır, doğru veri olmadan sonuç alınamaz. Gemlik’te yazın nüfus beş katına çıkıyor. Her birimin verisi, ekonomik rahatlama ve hizmet kalitesi için kritik. Bu verileri doğru işlersek toplumsal dönüşümde yer edinebiliriz, yoksa kısır döngüde kalırız.” dedi.

Konferansta, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hacı Mehmet Şahin, TED Üniversitesi’nden Prof. Dr. K. Murat Karakaya, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emre Biçer, İstanbul Beykent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Naci Efe, Kamu Bilişim Derneği’nden Yakup Şıvka ve yangınla mücadele uzmanı İlhami Aydın, yapay zekânın akıllı şehirlerdeki uygulamalarını ele aldı.