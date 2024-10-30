Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhuriyet Bayramı, yoğun katılımla gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü ve ardından düzenlenen konserlerle coşkuyla kutlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik'te Cumhuriyetimizin 101. yılına özel düzenlenen yürüyüşe katılan yüzlerce ilçe halkı, ellerinde Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yürüyüşün ardından sahne alan DenDen Band ve Reckol, Cumhuriyet Bayramı’na özel performanslarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmanın gururunu paylaşan Gemlik halkı, 29 Ekim coşkusunu hep birlikte yaşadı. Başkan Şükrü Deviren, “Cumhuriyetimizin 101. yılını aynı coşku ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Birlik ve beraberlik içinde, el ele, omuz omuza nice bayramlarda buluşmayı diliyoruz,” sözleriyle Gemliklilere teşekkür etti.