Bursa'da Gemlik Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi sahilinde 1 km’lik yürüyüş yolu ve yaşam alanı projesiyle kentin denizle bağını güçlendiriyor.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi, kentin sahil şeridini halkla buluşturacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Cumhuriyet Mahallesi sahilinde, mevcut kafelerin ötesinde başlatılan sahil yürüyüş yolu ve yaşam alanı düzenleme çalışmaları hızla ilerliyor. Proje, Gemliklilere deniz kenarında yürüyüş, dinlenme ve sosyalleşme imkânı sunacak yaklaşık 1 km’lik bir yürüyüş bandını kapsıyor.

BAŞKAN DEVİREN: “GEMLİK’İ DAHA YAŞANABİLİR KILIYORUZ”

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, projenin detaylarını paylaştı:

“Gemlik’in denizle olan bağını güçlendirmek için önemli bir adım atıyoruz. Cumhuriyet Mahallesi sahilindeki yürüyüş yolu çalışmalarında sona yaklaştık. Kısa sürede tamamlanacak bu alan, hemşehrilerimizin çarşıya birkaç dakika mesafede deniz havası alabileceği, yürüyüş yapabileceği ve sahilin tadını çıkarabileceği bir yaşam alanı olacak. Hedefimiz, Gemlik’i daha yaşanabilir ve nefes alınabilir bir kent haline getirmek.”