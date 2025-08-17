Gemlik Belediyesi, Umurbey Mahallesi’nde Osmangazi Caddesi ve 1. Papatya Sokak’ta 900 metrelik sıcak asfalt çalışması tamamladı. Bölge sakinlerinin yıllardır yaşadığı toz ve çamur sorunu sona ererken, ulaşım daha konforlu hale geldi.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Umurbey Mahallesi’nde Osmangazi, Yunus Emre caddeleri ve 1. Papatya Sokak’ta yaklaşık 700 metrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Yeni yapılaşmanın yoğun olduğu bölgede, yazın toz, kışın çamur şikayetlerini ortadan kaldıran çalışma, vatandaşlara konforlu bir ulaşım imkanı sağladı.

“ULAŞIM KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ”

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ilçenin ulaşım kalitesini artırmak için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Umurbey’de vatandaşlarımızın toz ve çamur şikayetlerini çözdüklerini ifade eden Başkan Deviren, "6 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık, diğer bölgelerde de program dahilinde çalışacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Umurbey Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Girenay ise, çalışmalardan memnuniyetini ifade ederek, Başkan Deviren ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Muhtar Girenay, bölgenin daha güvenli ve rahat bir ulaşım ağına kavuştuğunu söyledi.