Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimlerinde görev alan başarılı 55 personel ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, bünyesinde farklı birimlerde görev alan başarılı personelini ödüllendirildi.

Müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen ödül törenine İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile Merkez İlçe Emniyet Müdürleri ve Şube Müdürleri ile personeller katıldı.

İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, gösterdikleri özverili çalışmaları dolayısıyla başarılı personelleri tebrik ederek ödüllerini takdim etti.