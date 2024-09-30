Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır’ın Bursa’da kaldığı otelde hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı iddiaları üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Çakır'ın gözaltına alınmadığı, şubeye davet edildiği ve işlemlerinin 20 dakika sürdüğü belirtildi. Ayrıca yazar Çakır'ın kaldığı otel hakkında da sisteme yanlış bilgi girildiği gerekçesiyle işlem başlatıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da bir otelde konaklayan Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır’ın 'Dolandırıcılık' suçundan arandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı iddiaları üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden gece saatlerinde yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, Elif Çakır’ın kaldığı otele resepsiyon tarafından girilen kimlik bilgileri üzerine ‘Aranıyor’ kaydı üzerine gidildiği ancak UYAP sorgu sisteminin arızalı olduğundan otelde şahsın sorgulamasının yapılamadığı ve Çakır’ın Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’ne davet edildiği belirtildi.

Elif Çakır I. isimli şahıs olmadığı tespit edilmesi üzerine yazar Elif Çakır'a, otel görevlilerince veri girişinin yanlış yapıldığının anlatıldığı ve otelden alınıp şubeden ayrılışının toplamda 20 dakika sürdüğü ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca Çakır’a nezaket çerçevesinde davranıldığı ve konunun basın yayın organlarında yer aldığı gibi olmadığı belirtildi.

Yanlış veri girişi nedeniyle otel hakkında yasal işlem başaltıldığı da açıklamada yer aldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklama şöyle;