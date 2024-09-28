Bursa Emniyet Müdürlüğü, yaptığı uyarıda, sanal dolandırıcılara karşı dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından sanal dolandırıcılığa karşı dikkat çekip, kritik uyarılarda bulundu.

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Yapılan paylaşımda son dönemin en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemlerinden olan  "Oltalama-Phishing' saldırılarına karşı korunma önerilerine yer verdi.

Vatandaşların güvenilir olmayan sitelere tıklamamaları gerektiği ve kredi kartı, adres gibi bilgilerin paylaşmamaları gerektiği vurgulandı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"SANAL DOLANDIRICILIĞA DİKKAT! 'Oltalama - Phishing" saldırılarından korunmak için güvenilir olmayan şüpheli linklere tıklamayın. Web sayfalarının doğruluğundan emin olmadan hiçbir kredi kartı, adres vb. kişisel bilgilerinizi paylaşmayın"