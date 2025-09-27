Bursa’nın da üyesi olduğu Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı (EHTTA) Genel Kurul Toplantısı, İtalya’nın Montegrotto Terme kentinde gerçekleştirildi. 12 ülkeden 50 belediye başkanı ve şehir yöneticisinin katıldığı toplantıda 2026 yılı faaliyet planı, bütçe tahminleri ve termal şehirlerin dünya genelinde tanıtımına yönelik yeni stratejiler ele alındı. Toplantıya Bursa’yı temsilen, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da katılım sağladı.BURSA (İGFA) - Toplantıda, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz; Bursa’nın 2000 yılı aşkın tarihi, güçlü sağlık turizmi altyapısı, kaplıca kültürü, doğal, tarihi ve gastronomik değerlerini tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Öte yandan, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz’ın talep ve girişimleri doğrultusunda, Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı’nın 2027 sonbahar dönemi genel kurul toplantısının Bursa’da yapılması kararlaştırıldı. Avrupa genelinden 18 ülkeden 54 üye şehrin katılımıyla düzenlenecek program kapsamında teknik inceleme gezileri, belediye başkanları oturumları ve turizm komisyonu toplantıları ile birlikte Bursa’nın termal merkezlerinde verilen hizmetler dünyaya tanıtılacak.

‘GURUR KAYNAĞI’

Genel kurul toplantısının ardandan değerlendirme yapan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “2000 yılı aşkın tarihi, eşsiz kültürel mirası, güçlü sağlık turizmi altyapısı ve kaplıca geleneği ile Bursa, bugün yalnızca ülkemizin değil, Avrupa’nın da en önemli termal şehirleri arasında yer almaktadır. Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı’na 2025 yılı itibariyle üye olan Bursa’nın, kısa sürede bu yapının güçlü bir paydaşı haline gelmesi bizler için gurur kaynağıdır. Burada yaptığımız sunum ile Bursa’nın tarihini, termal kaynaklarını, doğal ve gastronomik değerlerini tanıtma fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.

‘MARKA DEĞERİNİ GÜÇLENDİRDİK’

Bursa’nın 2027 yılı sonbahar döneminde Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı Genel Kurulu’na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, “Bu karar, Bursa’nın uluslararası alandaki tanıtımı ve sağlık turizmi vizyonu açısından önemli bir artıdır. 18 ülkeden 54 üye şehrin belediye başkanları ve yöneticilerini ağırlayacağımız bu organizasyon kapsamında, teknik inceleme gezileri, turizm komisyonu toplantıları ve özel programlarla Bursa’nın zenginliklerini tüm Avrupa’ya ve dünyaya tanıtacağız. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği olarak bugüne kadar dünya genelinde gerçekleştirdiğimiz tanıtım faaliyetleriyle şehrimizin marka değerini güçlendirdik. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, 2027’de dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerimizi Bursa’nın kadim misafirperverliğiyle ağırlamaktan büyük onur duyacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.