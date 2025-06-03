Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'da yenilenen BUDO İskelesi ve hizmet binasını modern tasarımıyla hizmete açtı. Kruvaziyer gemilerinin ilçeye yanaşarak uluslararası taşımacılığın güçlendirileceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, en az 3 yeni yüksek hızlı deniz otobüsünü daha filoya dahil etme yönünde girişimlerin sürdüğünü söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımına yeni bir soluk getiren Mudanya'daki BUDO İskelesi ve hizmet binasını, modern mimarisi ve kullanıcı dostu yenilikleriyle vatandaşların hizmetine sundu.

Mudanya’daki açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in yanı sıra Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yenilenen tesisin Bursalılara yakışır bir hale geldiğini belirten Başkan Bozbey, BUDO'nun Mudanya-Eminönü hattında 5 yüksek hızlı deniz otobüsüyle haftanın her günü hizmet verdiğini anımsatarak, "Yaz aylarında sefer sayısını hafta içi 12’ye, hafta sonu 14’e çıkardık. En az 3 yeni deniz otobüsü daha alarak filosunu güçlendireceğiz. QR kodlu rehberler, İngilizce-Türkçe anonslar ve ‘Welcome to Bursa’ projesiyle misafirlerimize güvenli ve sıcak bir karşılama sunuyoruz" dedi.

"KRUVAZİYER GEMİLERİ MUDANYA’YA YANAŞACAK”

Bursa’nın 277 km’lik göl ve deniz kıyı şeridini turizme kazandırmak için çalıştıklarını anlatan Başkan Bozbey, “Uluslararası kruvaziyer gemilerinin Mudanya’ya yanaşması için hazırlık yapıyoruz. Bu, esnafımıza ve turizme büyük katkı sağlayacak. Belirli sayının üzerindeki cruise gemilerinin kıyıya tam yanaşamayacağını tespit ettik. Bunun için hazırlıklarımız var. Mudanya, uluslararası deniz taşımacılığında önemli bir misyonu üstlenmiş olacak. Bursamızın denizle olan bağını, ulaşım yoluyla daha da güçlendireceğiz. Kısa sürede metrobüse yakın bir ulaşım aracıyla Mudanya’yı Emek İstasyonu ile birleştiriyoruz. Şehir içinden kesintisiz İstanbul’a kadar ulaşımı sağlamış olacağız. Mudanya meydanındaki göze hoş gelmeyen ortamı da en iyi şekilde düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Başkan Bozbey, seyyar satıcılar noktasında kıyılara gelen misafirlerin rahatsız edilmesine müsaade edilmeyeceğini hatırlatarak, esnafa da kendisine ayrılan alanın dışına çıkmama uyarısını yineledi.

“ULUSLARARASI İSKELE OLDU”

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya İskelesi'nin uluslararası standartlara ulaştığını belirterek, yabancı yolcu gemileriyle kültür ve ekonomi alışverişinin artacağını söyledi. Var olan yapıyı daha modern hale getirerek hizmete sunan Başkan Bozbey’e teşekkür eden Başkan Dalgıç, “Burası artık bir uluslararası iskele haline geldi. Buraya yabancı yolcu gemilerinin yanaşabileceği sistemler kuruldu. Çok yakında buraya yabancı misafirlerimiz de gelecek. Hem kültürler arası hem de ekonomik alışverişlerimiz artacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, kıyı ilçeleri arasında iş birliğinin önemine dikkat çekerken, CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay ve Ömerbey Mahallesi Muhtarı Figen Öztürk, yatırımı için Başkan Bozbey ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Daha sonra açılış kurdelesinin kesilmesi sonrasında, davetliler, modernize edilen iskele ve hizmet binasını ziyaret etti.