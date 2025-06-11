Bursa Yıldırım Belediyesi, 27 mahalle ve 286 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından ilçenin en eski yerleşim yerlerinden olan Davutkadı Mahallesi’nde yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı.

İlçenin ilk mahallelerinden olan Davutkadı’da, yürütülen Davutkadı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yeni yapılar yükselmeye başladı. 22 bin metrekare alan üzerinde ‘yerinde dönüşüm’ yöntemiyle yürütülen projenin kapsamında 238 konutun yanı sıra 4 bin metrekarelik yeşil alan, çocuk parkı, yürüyüş yolları ve ortak kullanım alanları bulunuyor.

SÜRECİ İSTİŞAREYLE YÜRÜTÜYORUZ

Bursa Yıldırım ve Bursa için kentsel dönüşümün bir tercihten ziyade zorunluluk olduğuna vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kentsel dönüşüm projelerimizi planlarken, uygulamaya geçerken neyi nasıl yapacağımızı önce o bölgenin insanlarına soruyor ve yol haritamızı buna göre belirliyoruz. Davutkadı’da süreç böyle devam ediyor. Bu etaba başlarken 290 hak sahibi ile uzlaştık. Yine hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda buradaki dönüşümü etap etap gerçekleştireceğiz. 2. Etap için de yüzde 90’ın üzerinde uzlaşma sağladık. Bir taraftan 1. Etabın inşaatını yaparken, diğer taraftan da 2. Etap için yeni bir inşaat sürecinin hazırlıklarını yapıyoruz. Bölgedeki dönüşüm çalışmalarımız, Musababa, Sinandede ve Yediselviler’de devam edecek. Modern, güvenli, ulaşılabilir Yıldırım’ı hemşehrilerimizle birlikte abat edeceğiz” dedi.