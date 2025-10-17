Avrupa Profesyonel Korolar Birliği’nin (TENSO) Türkiye Temsilcisi olan Devlet Çoksesli Korosu tarafından düzenlenen ‘Tenso Re:Connect’ etkinliğine katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu, performansıyla izleyenlerden tam not aldı.BURSA (İGFA) - Türk bestecilerin önemli eserleri seslendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Bursa Çoksesli Korosu, TENSO Türkiye Temsilcisi, Devlet Çoksesli Korosu tarafından düzenlenen Uluslararası Tenso Re:Connect etkinliğinde sahne aldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, koro tarafından Muammer Sun, Nedim Yıldız, İvan Çelak, Erdal Tuğcular ve Murat Cem Orhan gibi Türk bestecilerin eserlerine yer verildi.

Şef Zeynep Göknur Yıldız yönetiminde sahne alan ve Türkiye’den davet edilen tek koro olma özelliği taşıyan Bursa Çoksesli Korosu, Tenso Singers ile aynı sahneyi paylaşarak izleyicilerden tam not aldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen seminer, atölye çalışmaları ve konserlerde bir araya gelen farklı kıta ve ülkelerden koro şefleri, besteciler, sanatçılar ve kültür yöneticileri de farklı kültürleri yakından tanıma ve bilgi alışverişinde bulunma imkanı yakaladı.