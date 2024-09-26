Bursa’da son günlerde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte devlet hastanelerinde yoğunluk yaşanıyor.BURSA (İGFA) - Acil servislere soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı ile başvuran hastalar artış göstermeye başlarken hastanelerin poliklinik bölümlerinde de yoğunluk görülüyor.

Hastane yetkilileri, mevsim geçişlerinde yaşanan bu tür şikayet artışlarının normal olduğunu fakat bu dönemde hastaların gerekli önlemleri de almalarını öneriyor. Uzman doktorlar, bu mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin tüketilmesi gerektiğini ve gerekirse ek vitaminlerle bağışıklığın güçlendirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Hastane yetkilileri ise vatandaşların bu yoğun dönemde hastanelere gitmeden önce aile hekimlerine başvurmalarının, sağlık kuruluşlarındaki yükü hafifletebileceğini ifade ediyor.