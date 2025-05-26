Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada paylaşılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görselinin temizlik görevlisi tarafından alana serildiği iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlattı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada yayılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görselinin yer aldığı bir olayla ilgili açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görselin bir temizlik görevlisi tarafından depodan çıkarılarak alana serildiği belirtildi.

Olayın kurumun bilgisi dışında gerçekleştiği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yaklaşımıyla bağdaşmadığı vurgulanarak, “Konu hakkında derhal idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.