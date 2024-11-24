Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Karacabey, Yenişehir, Harmancık ve Keles ilçelerindeki üreticilere yüzde 75’i hibeli siyez buğdayı tohumu dağıttı.BURSA (İGFA) - Bursa’da köyden kente göçün önüne geçmek adına fide-fidan temininden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar birçok konuda çiftçiye destek veren Büyükşehir Belediyesi, tarımda ürün kalitesinin artması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı öncülüğünde Tarım Peyzaj AŞ ve BESAŞ’ın destekleriyle hazırlanan projeyle, Karacabey, Yenişehir, Harmancık ve Keles ilçelerindeki 25 üreticiye ‘Siyez buğday tohumu’ dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın bereketli topraklarında üreten ellerin emeğine destek olmaya ve bu toprakların potansiyelini daha da artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Anadolu’nun kadim tohumlarından biri olan siyez buğdayının, binlerce yıllık geçmişiyle özel bir değer olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, 10 bin yıldır tarımı yapılan siyez buğdayının bugün kullanılan modern buğdayın atası olduğunu hatırlattı. Genetik yapısında herhangi bir değişim olmadığından GDO içermediğini ifade eden Başkan Bozbey, “Siyez buğdayının üretimini destekleyerek hem tarımsal çeşitliliği korumak hem de sağlıklı ve besleyici gıdalara erişimi artırma hedefindeyiz. Bu projeyle yaklaşık 233 hektarlık alanda üretim yapılacaktır. Belediye olarak üreticilerimize yüzde 75 hibe oranıyla destek oluyoruz. 25 üreticimize 5850 kilogram siyez buğdayı tohumu dağıtıyoruz. Ekilen tüm siyez buğdayını Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak alacağız. Üreticimize hem destek olacağız hem de Bursalılara sağlıklı ürünü götürmüş olacağız. Bu toprakların bereketini geleceğe taşıyan çiftçilerimizdir” dedi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlada emek harcayan üreticilerin, sofraları bereketlendirdiğini dile getiren Başkan Bozbey, çiftçilerin hem kente güç kattıkları hem de halkın sağlığını desteklediğini anlattı.

Konuşmalar sonrasında Başkan Mustafa Bozbey tarafından üreticilere siyez buğdayı tohumları teslim edildi.