Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü, iştirakler ve ilçe belediyelerinde görev yapan personele ‘Etkili iletişim ve beden dili’ eğitimi verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle düzenlenen eğitim, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Eğitmen Sevinç Satıroğlu tarafından doğru iletişim yöntemleri, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, etkili konuşmanın incelikleri, hitabet ve sunum yöntemleri, diksiyon ve beden dilinin okunması konuları ele alındı.

Eğitim programı örnek uygulamalar ile interaktif olarak yoğun katılımla gerçekleştirildi.