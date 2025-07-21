Konya'da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 2. Etap Yarışları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yüzücüleri 5 bronz, 2 gümüş olmak üzere 7 madalya kazandı.BURSA (İGFA) - 55 kulüpten 473 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışlar Konya Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapıldı. Büyük heyecanın yaşandığı yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Aysu Kabaoğlu 50 ve 100 metre sırtüstünde üçüncü olarak 2 bronz madalya kazanmayı başardı.

Geniş katılımın yaşandığı yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor, 11 yaş 4X50 metre Serbest Bayrak Takımı ile 11 yaş kızlar 4X100 metre serbest Bayrak Takımı gümüş madalya kazanarak kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Yarışlarda ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor’un 11 Yaş Kızlar 4x50 metre Karışık Bayrak, 11 Yaş Kızlar 4x100 metre Karışık Bayrak ve 12 Yaş Erkek 4x100 metre Karışık Bayrak Takımları üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor’un 12 Yaş Erkek 4x50 metre Serbest Bayrak, 11 Yaş Erkek 4x100 metre Serbest Bayrak, 12 Yaş Erkek 4x100 metre Serbest Bayrak ve 12 Yaş Erkek 4x50 metre Karışık Bayrak Takımları ise dördüncü sırada yer aldı.