Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (BURO), Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü heyetini yeni ofisinde ağırladı. Ziyarette, akreditasyon süreci ve rehberlik eğitimi üzerine fikir alışverişi yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (BURO) Başkanı Tansu Erçevik ve yönetim kurulu, Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu (MYO) Turist Rehberliği Bölümü öğretim üyeleri ve görevlilerini yeni ofislerinde misafir etti.

Ziyarete, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Acun Köksalanlar, Doç. Dr. Emel Adamış, Öğretim Görevlisi Betül Demir Akgül, Denetleme Kurulu Üyesi Firuze Sultan Uzunoğlu, rehberler Nuray Çelik, Halit Kızılkaya, Said Çakış, Abaris Tur ve Seyahat Acentası Sahibi İhsan İhtiyar ile Bursa Kültür, Turizm, Tanıtma Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Vilson İmamaj katıldı.

Toplantıda, İznik MYO Turist Rehberliği Bölümü’nün akreditasyon süreci ve rehberlik öğrencilerine verilecek dersler ele alınırken, Doç. Dr. Ayşe Acun Köksalanlar, sektörle iş birliğine verdikleri önemi vurguladı. Doç. Dr. Köksalanlar, sahadaki rehberlerin görüşlerinin yeni rehber adaylarını yetiştirmede kendilerine yol gösterdiğini söyledi.

BURO Başkanı Tansu Erçevik ise, tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Bursa’daki turizm paydaşlarıyla iş birliğimiz devam edecek” dedi.