İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kurban Bayramı dolayısıyla İZSU çalışanlarıyla bayramlaşarak dayanışma ve sorumluluk mesajı verdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kurban Bayramı dolayısıyla Karabağlar İZSU Şantiyesi’nde çalışanlarla buluştu.

Başkan Tugay, “Sizleri seviyorum, emeğinize saygım var" diyerek, Türkiye'nin güzel günler görmesi için dayanışma içinde olunması gerektiğini, bu noktada sorumlulukla çalışılması gerektiğini söyledi.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise, “İzmir halkına borcumuzu çok çalışarak ödeyeceğiz” diyerek Başkan Tugay’a teşekkür etti.

İZSU, bayram boyunca 30 ilçede 234 ekip ve yaklaşık bin 200 personelle su ve atık su hizmetlerini sürdürecek. Vatandaşlar ise olası sorunlar için 185 Çağrı Merkezi’ni arayabilecek.