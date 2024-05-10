Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava raporlarını yayınladı...

Buna göre Türkiye, geçtiğimiz haftalarda maruz kaldığı çöl tozunun etkisine yeniden girecek.

Arap yarımadası ve Afrika'dan gelen çöl taşınımı özellikle bugün yoğunlaşacak.

Çöl taşınımı nedir

Genellikle kurak bölgelerde bulunan ve rüzgar tarafından taşınan ince toz parçacıklarından oluşan bir tür toz bulutudur. Çöllerde rüzgarlar sıklıkla eser ve yerdeki toprak, kum ve kaya parçacıklarını havaya kaldırır. Bu parçacıkların oluşturduğu yoğun bulutlar çöl tozu olarak bilinir.

Çöl tozları bazen oldukça geniş alanlara yayılabilir ve atmosferde seyahat ederken farklı hava koşullarına etki edebilir.

Ayrıca, çöl tozları havada bulut oluşturabilir ve güneş ışığını filtreleyerek gökyüzünün rengini değiştirebilir. Bu tozlar aynı zamanda solunum problemlerine neden olabilir ve uzun mesafelere taşınarak farklı bölgelerin hava kalitesini etkileyebilir.