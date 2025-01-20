Edirne'nin Keşan ilçesinde yaklaşık 2 yıldır boş tutulan Anafartalar İlkokulu ve 5 aydır eğitim verilmeyen Cumhuriyet Ortaokulu binaları adeta kaderine terk edildi. Okullarda peş peşe iki gün çıkan yangınların ardından vatandaşlar isyan ederken, sınıfların halini gören öğrenci tepkisini "Utanıyorum" diyerek dile getirdi. Okulların durumu içler acısı!Erdoğan DEMİR - Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) -Edirne'nin Keşan ilçesi son yılların en büyük eğitim krizi ile karşı karşıya.



Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2023 yılının Mart ayında boşaltılan Anafartalar İlkokulu ile 2024’ün Ağustos ayından beri boş bırakılan Cumhuriyet Ortaokulu binaları adeta kaderine terk edildi.

Geçtiğimiz hafta ilk olarak Anafartalar İlkokulu binasında, hemen ertesi gün ise Cumhuriyet Ortaokulu binasında yangın çıktı. Küçük çaplı yangınlar kontrol altına alınırken, vatandaşlar, terk edilmiş okullarda peş peşe çıkan yangınların, bilinçli olduğunu iddia etti.

OKULLAR BİRİLERİNİN YAĞMA ALANI MI OLDU?

Söz konusu her iki okulun da başıboş bırakılması ve etrafında hiçbir güvenlik önlemi alınmaması nedeniyle, bazı kişilerin hırsızlık amacıyla buralara sık sık girdiği öğrenildi.

Özellikle Cumhuriyet Ortaokulu binasında yaşanan olaylarda bazı şahısların burasını talan etmeye başladığı gözlenirken çevrede yaşayan vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Cumhuriyet Ortaokulu’nun göz göre göre yağmalandığını bildiren çevre sakinleri; “Okulun malzemeleri sistemli bir şekilde çalınıyor. Burası birilerinin yağma alanı mı oldu? Neden kimse bir şey yapmıyor?” sorusunu yöneltti.

Vatandaşlar, okul binasına yönelik hırsızlık olaylarının çoğalması nedeniyle sürekli polise şikayette bulunduklarını, emniyet güçlerinin buraya gelerek bazı kişileri yakaladıklarını ancak durumun yine de değişmediğini belirttiler.

SINIFININ HALİNİ GÖREN ÇOCUKTAN ACI TEPKİ: UTANIYORUM!

Bu arada Cumhuriyet Ortaokulu’nda eğitim gördüğü sırada okulu boşaltıldığı için başka bir okulda eğitimini sürdürmek zorunda kalan bir çocuk, çekim yaptığımız sırada duygularını paylaştı. Okuldaki sınıfını gösteren çocuk, “Ben bu sınıfta okuyordum. Şu an burasının halini gördükçe utanıyorum!” diyerek acı bir tepkide bulundu.

Öte yandan boşaltılan Cumhuriyet Orta Okulu’nun, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yeniden yapılacağı öğrenilirken, konuyla ilgili olarak şu ana kadar Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Keşan Ticaret Borsası’ndan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yaklaşık iki yıl önce boşaltılan Anafartalar İlkokulu’nda ise bir dönem daha eğitimsiz geçti. Okulun boşaltılmasıyla birlikte öğrenciler, Raşit Efendi İlköğretim Okulu’na nakledilmişti. Raşit Efendi İlköğretim Okulu’nun fiziki yetersizliği nedeniyle Anafartalar İlkokulu öğrencilerinin velileri zaman zaman tepkiler göstermişti. Özellikle nakil edilen öğrencilerin bodrum katta eğitim almaya zorlanması, ders saatlerinin kısaltılması ve öğrenci dolapları ve sıraların kullanımı konusunda vatandaşlardan şikâyetler gelmişti. Uzun süredir zor şartlar altında eğitimlerine devam etmek zorunda kalan Anafartalar İlkokulu öğrencileri, artık kendi okullarına geçmek istiyor.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Fahrettin Özcan da, Anafartalar İlk Okulu’nun bir an önce yıkılmasını yeniden yapılmasını dilediğini belirterek; “Okulumuzu geri istiyoruz” dedi.

KURTULUŞ İLKOKULU VE ATATÜRK ORTAOKULU’NDA DURUM NE?

Hatırlanacağı gibi yıkımı gerçekleştirilen İnönü İlkokulu’nda yapım çalışmaları halen devam ediyor. 2 yıl önce boşaltılan Anafartalar İlkokulu öylece beklerken, eğitimi sonlandırılan Cumhuriyet Ortaokulu’nda talan ve yağma devam ediyor.