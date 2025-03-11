BTÜ’de geliştirilen TÜBİTAK destekli proje ile sosyal medyada yayılan yanıltıcı içeriklerin toplumsal bellek ve davranışlar üzerindeki etkileri araştırılacak. Proje kapsamında BTÜ’de Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı da kurulacak.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, TÜBİTAK’tan destek aldıkları projelerine bir yenisi daha ekledi.

Bu kapsamda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Pınar Bürhan’ın yürütücülüğünü yaptığı“bilişsel psikoloji” alanındakiproje, TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye değer görüldü. Projede, yapay zekâ kaynaklı bilgi kirliliği ve toplumsal bellek ilişkisinin incelenmesi hedeflenirken,sosyal medyada yayılan yanıltıcı içeriklerin toplumsal bellek ve davranışlar üzerindeki etkileri araştırılacak. Projede Dr. Bürhan’a,lisans öğrencileribursiyer olarak destek sağlayacak. Proje kapsamında BTÜ’de Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı da kurulacak.

TÜBİTAK destekli projede, yanıltıcı bilgi sunum yöntemlerinin bireylerde sahte anı oluşturma potansiyeline sahip olup olmadığı ve hangi bireylerin bu tür içeriklere karşı daha duyarlı olduğu araştırılacak. Çalışma, katılımcılara sunulacak farklı bilgi biçimleriyle yanlış bilginin bellek üzerindeki etkisini analiz etmeyi amaçlıyor. Araştırma sürecinde, farklı sunum yöntemleriyle bilginin bireysel hafıza üzerindeki yanıltıcı etkileri arasındaki farklar, detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

Son yıllarda sosyal medyanın insanların güncel olaylara hızla erişim sağladığı bir ortam haline geldiğini belirten Dr. Pınar Bürhan, bu platformlarda doğrulanmamış bilgilerin hızla yayılmasının bireylerin bellekleri üzerinde bir tehdit oluşturabildiğini dile getirdi. Bürhan, yürüttükleri bu projeyle dijital medyada yayılan yanlış bilgi içeriklerinin bellek üzerindeki olası etkilerinin inceleneceğini söyledi.

TOPLUMSAL BİLİNÇ KAZANDIRILACAK

Proje yürütücüsü Dr. Bürhan, “Teknoloji ve dijital medya aracılığıyla yayılan yanıltıcı içeriklerin hızla artış gösterdiği bir dönemdeyiz. Bu projeyle, yanıltıcı içeriklerin bellek üzerindeki etkilerini, bilimsel olarak ortaya koymayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda proje bulgularının, dijital platformlarda karşılaşılan yanıltıcı içeriklere karşı, toplumsal bilinç kazandırılması ve olası önlem yollarının geliştirilmesine rehberlik etmesi bekleniyor” dedi.

Projeden sağlanan destekle BTÜ’de bir Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı kurulacağını kaydeden Dr. Pınar Bürhan,bu durumun üniversitenin araştırma altyapısını genişletecek önemli bir gelişme olarak değerlendirildiğini söyledi. Laboratuvarın, gelecekte bilişsel psikoloji alanında yapılacak çok sayıda deneysel araştırmaya ev sahipliği yapacağının ve Türkiye’de bu alandaki bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağının altını çizen Dr. Bürhan, "Kurulacak laboratuvar, sadece bu projenin değil, üniversitemizdeki tüm bilişsel psikoloji araştırmalarının önünü açacak önemli bir yatırım olacak" dedi.