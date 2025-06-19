Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, Gürsu Belediyesi ve BUSİAD paydaşlığında, “Yarını Tasarla” mottosuyla düzenlenen Bursa’nın ilk “Verimlilik Avcıları Hackathonu”nda birincilik ödülü kazandı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gürsu Belediyesi ve BUSİAD paydaşlığında, “Yarını Tasarla” mottosuyla düzenlenen “Verimlilik Avcıları Hackathonu”na BTÜ öğrencileri damgasını vurdu. Bursa’da ilk kez düzenlenen yarışmada, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencilerinden oluşan HyperEco Ekibi birincilik ödülünü kazandı. Bursa’nın TOFAŞ, Oyak-Renault, Borçelik gibi önde gelen 12 sanayi kuruluşunun sunduğu sektörel problemlere, 24 saat içerisinde yenilikçi çözümler geliştirilen yarışmada HyperEco ekibi, “Geri Dönüştürülebilir Malzemelerle Hafif ve Çevreci Taşıt Koltuğu Tasarımı” projesini sundu. Geliştirilen proje, otomobil koltuklarının daha hafif bir yapıya kavuşturulmasını amaçlıyor. Bu sayede, üretim sürecinde hem geri dönüştürülebilir hem de daha düşük maliyetli malzemelerin kullanımı mümkün hale geliyor. Koltukların hafifletilmesi, araç genel ağırlığını azaltarak yakıt verimliliğini artırırken, çevresel etkinin azaltılmasına da önemli katkı sağlıyor.

19 TAKIM ARASINDAN SEÇİLDİLER

95 üniversite öğrencisinin oluşturduğu, 19 takım arasında birinciliği hakeden HyperEco ekibinde; BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak Güner, BTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Arda Nural, BUÜ Makine Mühendisliği öğrencisi Batuhan Çelik, BUÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ece Nur Kocakahya ve Şevval Azra Aydın yer aldı. Yarışmanın jüriliğini; Oyak-Renault, İbraş Kauçuk Otomotiv, Doruk Hastaneleri, Doğupress Otomotiv ve BUSİAD’dan temsilciler üstlendi.

REKTÖR PROF. DR. NACİ ÇAĞLAR: ÖĞRENCİLERİMİZ YARIŞMALARA DAMGA VURMAYA DEVAM EDİYOR

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, makamında kabul ettiği öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Rektör Çağlar, "Öğrencilerimizden ardı ardına gelen başarı haberleri bizleri gururlandırıyor. Bu akademik dönemde, kamu ve özel sektör tarafından düzenlenen yarışmalarda üniversite öğrencilerimiz adeta fark attı. Akademik kadromuzun özverili çalışmaları, güçlü laboratuvar altyapımız ve öğrencilerimize verdiğimiz motivasyon sayesinde bu başarılar artarak devam ediyor. Otomobil koltuklarını hafifleterek üretimi daha işlevsel hale getirmeyi amaçlayan projeleriyle derece elde eden öğrencilerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.