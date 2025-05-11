Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sakarya, BTSO Akademi’de düzenlenen seminerde, ihracat başarısında kültürel farkındalığın ve doğru iletişimin önemini vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi, Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sakarya’yı ağırladı.

“İhracat Psikolojisi ve Algı Yönetimi Eğitimi” başlıklı seminere BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, meclis üyeleri İlker Özgüven, Ersan Keleş ve Mesut Ceylan katıldı. Prof. Dr. Sakarya, ihracat psikolojisi, kültürel zeka ve uluslararası iletişim konularında önemli bilgiler paylaştı.

Sakarya, ihracat başarısının kültürel farkındalığa bağlı olduğunu belirtti.

Hedeflenen pazarın sosyo-kültürel yapısının yatırımları da belirleyeceğini ifade eden Sakarya, "İhracat organizasyonu içerisinde işletmelerin başarılı olabilmesinin en önemli şartı diğer kültürleri anlamasından geçmektedir. Çünkü kültürel faktörler tüketici davranışlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Örneğin Asya ülkeleriyle kurduğunuz iletişim yöntemi ile Avrupa veya Amerika’yla benzerlik göstermez. Bilakis Asya ülkeleri içerisinde bile kültürel kodlar birbirinden çok farklıdır. Dolayısıyla bu farklılıkları gözetmek durumundasınız" dedi.

İletişim yöntemlerinin ihracatta belirleyici olduğunu ifade eden Sakarya, “Akdeniz ülkeleri sıcak, söz temelli iletişimi severken, Çin’de uzun süre göz teması hoş karşılanmaz. Uzak Doğu’da temaslı iletişimden kaçınılır. Beden dili de farklılık gösterir; jest ve mimikler bazı kültürlerde ters anlamlar taşıyabilir ve ilişkileri olumsuz etkileyebilir” dedi.

İhracat psikolojisinin zihinsel ve duygusal süreçlerdeki rolüne dikkat çeken Sakarya, kriz yönetiminde psikolojik dayanıklılığın önemini vurgulayarak, “Kriz anlarında sakin kalarak çözüm odaklı ilerlemeliyiz. Müşteriyle hak mücadelesine girmek yerine yaratıcı çözümler üretmeliyiz. Krizleri kişisel gelişim fırsatı olarak görmek, daha güçlü bir zihin yapısı oluşturur.” dedi.

Seminer, katılımcılara ihracatta yeni bir perspektif kazandırdı.