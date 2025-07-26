Bursa Osmangazi Belediyesi ve Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın Stari Grad Belediyesi arasında başlatılan değişim programı kapsamında Bursa’ya gelen öğrenciler, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı makamında ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic işbirliğinde başlatılan öğrenci değişim programı kapsamında 20 kişilik Bosnalı öğrenci grubu Osmangazi’ye geldi. JU OS Edhem Mulabdiç Ortaokulu’ndan gelen öğrenciler, 5 gün boyunca ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezme fırsatı buldu. Bosna Hersekli öğrenciler, değişim programının son gününde öğretmenleriyle birlikte Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret etti.

Bosna Hersekli öğrenciler, yaptıkları gezilerde edindikleri izlenimleri Başkan Aydın’la paylaştı. Gezip görme imkanı buldukları Panorama 1326 Fetih Müzesi, Uludağ, Macera Bursa, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, Gazi Tarım, Mudanya, Sümbüllü Bahçe Konağı, Sukaypark, Botanik Park, Bursa Hayvanat Bahçesi’ni çok beğendiklerini söyleyen öğrenciler, güzel misafirperverlikleri için Başkan Aydın’a teşekkürlerini sundu.

Öğrencilere Bursa ve Osmangazi hakkında bilgiler veren Başkan Aydın, değişim projesi kapsamında önümüzdeki günlerde Osmangazi’den bir okulun öğrencilerinin de Stari Grad’ı ziyaret edeceğini söyledi.