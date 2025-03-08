Borusan Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı farkındalık kampanya filmiyle teknolojinin dolayısıyla yapay zekânın cinsiyetçi önyargılarla nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor.BORUSAN (İGFA) - Borusan Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, teknolojinin toplumsal önyargıları nasıl yansıttığını gözler önüne seren dikkat çekici bir reklam filmi yayınladı. “Mesleğin Cinsiyeti Olmaz” ismini taşıyan film, mevcut verilerin ve algoritmaların cinsiyet kalıp yargılarını nasıl pekiştirdiğine dair çarpıcı bir gerçekliği gözler önüne seriyor.

Filmde, yapay zekâya “ofiste çalışan biri”, “başarılı bir CEO”, “bir mühendis” ve “bir teknisyen” görselleri oluşturması isteniyor. Ancak yapay zekâ, tüm bu pozisyonlar için alternatifleriyle birlikte ısrarla erkek görselleri üretiyor. Bu durum, yapay zekânın algoritmalarının, toplumdaki yaygın cinsiyet rolleri ve önyargılarından etkilendiğini açıkça gösteriyor. Yapay zekâ, insan yapımı algoritmalarla çalıştığı için, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğini yansıtıyor. Borusan Grubu bu duruma dikkat çekerek yapay zekâ, teknoloji ve veri bilimi alanına da daha fazla kadının dahil olması gerektiğini vurguluyor.

Borusan Grubu, bu reklam filmiyle yapay zekâya ve dolayısıyla topluma, kadınların her alanda başarılı olabileceğini ve güçlü roller üstlenebileceğini hatırlatmayı amaçlıyor. Şirket, kadınların iş dünyasında, eğitimde ve toplumun her alanında hak ettikleri yeri almalarını desteklemenin öneminin bir kez daha altını çiziyor.