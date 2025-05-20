Manisa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, büyük bir azim ve takım ruhuyla sahaya çıkarak okullar arası genç kızlar futsal il şampiyonluğunu kazandı.

MANİSA (İGFA) - Takımın mücadelesini değerlendiren okul müdürü Davut Özsarı, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Birlikte düştüler, birlikte kalktılar. Pes etmediler, azimle, inançla ve takım ruhuyla sahaya çıktılar. Dökülen her ter damlası, her mücadele bir hayalin parçasıydı ve hayal gerçek oldu. Sahadaki mutluluk ve tribünlerdeki gurur ve coşku ile şampiyonluk kupasını havaya kaldırdılar. Tebrikler kızlar!"dedi.

Şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldıran Borsa İstanbul Kız Meslek Lisesi sporcuları, tribünlerdeki destekçileriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı.