İzmir'de Bornova Belediyesi’nin Yaz Açıkhava Sinema Günleri, Büyükpark’ta “Kolonyo Cumhuriyeti” ile başlayıp Pınarbaşı’nda “Hedefim Sensin” filmiyle devam etti. Gazoz ve patlamış mısır ikramıyla nostalji dolu anlar yaşanan etkinlik, 14 Ağustos’a kadar 10 mahallede sürecekİZMİR (İGFA) - Bornovalıların her yaz heyecanla beklenen etkinliklerden olan Yaz Açıkhava Sinema Günleri, Büyükpark’ta “Kolonyo Cumhuriyeti” filmiyle başlamıştı. Etkinliğin ikinci durağı olan Pınarbaşı Çamlık Parkı’nda bu kez kahkaha tufanı “Hedefim Sensin” filmiyle yaşandı. Mahalle halkı yaz akşamının tadını gazoz ve patlamış mısır eşliğinde çıkarırken, aileler ve komşular birlikte nostalji dolu bir sinema keyfi yaşadı.

Bornova Belediyesi’nin 17 Temmuz’da başlattığı açık hava sinema organizasyonu, 14 Ağustos’a kadar 10 farklı mahallede sürecek. Her hafta farklı bir noktada kurulacak dev perdeyle, Türk sinemasının sevilen komedi filmleri mahallelere neşe taşımaya devam edecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür etkinliklerin mahalle kültürünü canlandırdığını ve kent yaşamına değer kattığını belirterek, “Bornovalılar birlikte gülmeyi, birlikte eğlenmeyi hak ediyor. Açık hava sinemalarıyla sadece bir filmi değil, dayanışmayı ve birlikte yaşam kültürünü de paylaşıyoruz. Bornova’nın her köşesine kültürü, sanatı ve kahkahayı ulaştıracağız.” diye konuştu.