Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), yapay zekâ temelli öğrenme analitiğiyle yazılım eğitimine yenilikçi bir yaklaşım getiriyor. TÜBİTAK destekli proje, öğrencilerin kodlama davranışlarını analiz ederek yeteneklerini erken safhada tespit etmeyi hedefliyor.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, yapay zekâ teknolojilerini yazılım eğitimine entegre eden öncü bir projeye imza atıyor.

Doktora öğrencisi Musa Selman Kunduracı’nın yürütücülüğünü yaptığı ve Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin’in danışmanlığını üstlendiği “Kodlama Editörü Kullanım Verileri ve Yapay Zekâ Teknikleri Kullanılarak Bireylerde Kodlama Yeteneğinin Tahmin Edilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı’ndan destek almaya hak kazandı.

KODLAMA SÜRECİNE YAPAY ZEKÂ DOKUNUŞU

Proje, öğrencilerin kod yazarken oluşturduğu tuş vuruşları, hata düzeltme biçimleri, yazım hızları ve kod yapılandırma alışkanlıkları gibi davranışsal verileri, yapay zekâ algoritmalarıyla analiz ederek bireylerin programlama yeteneklerini erken dönemde belirlemeyi amaçlıyor.

BTÜ akademisyenleri tarafından geliştirilen özel bir kodlama editörü üzerinden toplanan veriler, öğrencilerin sadece sonuç odaklı değil, süreç odaklı performanslarını da değerlendiriyor. Bu yöntemle, her öğrenciye özgü yetenek profilleri oluşturularak kişiselleştirilmiş eğitim yol haritaları çizilecek.

Proje yürütücüsü Musa Selman Kunduracı, geleneksel sınav yöntemlerinin ötesine geçen bu yaklaşımın, öğrencilerin kodlama davranışlarını çok boyutlu olarak analiz ettiğini vurguladı.

Kunduracı, “Proje, eğitimde dijital dönüşüme katkı sunarken, yapay zekâ tabanlı karar destek sistemlerinin geliştirilmesine ve yazılım mühendisliği eğitiminin kişiselleştirilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca, Türkiye’nin milli eğitim politikalarına veri temelli iyileştirme stratejileri sunma potansiyeli taşıyor. Üniversite-sanayi iş birliğiyle genişletilebilecek bu model, eğitimde etik ve işlevsel bir dönüşüm vadediyor” dedi.

YETENEKLİ ÖĞRENCİLER ERKEN KEŞFEDİLECEK

Projenin danışmanı Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, sistemin yetenekli öğrencilerin erken dönemde tespit edilmesini sağlayarak fırsat eşitliğine katkıda bulunacağını belirtti. Bilgin, “Bu yaklaşım, öğrencilerin potansiyellerini en verimli şekilde ortaya koyabilecekleri bir öğrenme ortamı sunacak. Aynı zamanda bireyselleştirilmiş eğitim yol haritalarıyla, yazılım ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandıracağız” diye konuştu.

TİCARİ ÜRÜNE DÖNÜŞECEK PROTOTİP

Proje kapsamında geliştirilecek yapay zekâ tabanlı yazılım prototipi, eğitim kurumlarında kullanılmak üzere tasarlanıyor. Prof. Dr. Bilgin, prototipin ticari bir ürüne dönüşmesi ve uzun vadede Türkiye’nin bilişim teknolojileri alanında küresel rekabette öne çıkmasına katkı sağlaması hedeflendiğini ifade etti.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin üniversite’nin eğitim ve araştırma vizyonunun bir yansıması olduğunu vurguladı. Çağlar, “TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje, yapay zekânın eğitimdeki dönüştürücü gücünü ortaya koyuyor. Öğrencilerin kodlama yeteneklerini bilimsel verilerle tespit ederek potansiyellerini doğru yönlendireceğiz. Proje ekibini yürekten tebrik ediyorum” dedi.