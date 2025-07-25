Bornova Belediyesi’nin orman yangınlarına karşı geliştirdiği TOMA tipi püskürtme sistemine sahip su tankerleri, hem kamuoyundan hem de yetkililerden tam not aldı. Yerel yönetimlerin afetlere hazırlık konusundaki rolünü gözler önüne seren çalışma, diğer belediyelere örnek oldu.İZMİR (İGFA) - Artan orman yangınlarına karşı daha etkili müdahale edebilmek için üç adet su tankerine TOMA tipi yüksek basınçlı püskürtme sistemi entegre eden Bornova Belediyesi, çevre ve afet yönetimi alanında sergilediği bu yenilikçi yaklaşımıyla geniş çapta övgü aldı.

İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu ve İzmir AFAD İl Müdürü İsmail Ekinci, Fen İşleri Şantiyesi’ni ziyaret ederek, projeyi yerinde inceledi. Tankerlerin teknik detayları hakkında Başkan Ömer Eşki ve belediye personelinden bilgi alan yetkililer, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekti.

Vali Yardımcısı Çorumluoğlu, “Bornova Belediyesi’nin afetlere hazırlık konusundaki bu duyarlılığı ve teknik donanımı gerçekten takdire şayan. Tüm yerel yönetimlere örnek olacak bir yaklaşım” dedi.

AFAD İl Müdürü Ekinci ise “Afetlere karşı hızlı ve etkili müdahale için bu tür sistemler hayati önem taşıyor. Bornova Belediyesi’nin yaptığı bu yatırım, yalnızca ilçeyi değil, tüm İzmir’i güçlendiriyor” sözleriyle katkının büyüklüğünü vurguladı.

BAŞKAN EŞKİ: “DAYANIŞMAYLA GÜÇLENİYORUZ”

Başkan Ömer Eşki, su tankerlerinin bu yıl yaşanan yangınlarda başarıyla kullanıldığını belirterek, “Amacımız sadece yangına müdahale değil, Bornova’nın doğasına sahip çıkmak ve yaşamı korumak. Bu sistemler sayesinde ilk müdahale süremiz kısaldı, etkinliğimiz arttı” dedi.

Eşki ayrıca kısa süre önce kurulan Bornova Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK) ile afetlere karşı daha güçlü olduklarını belirterek, “Afetler hepimizi etkiliyor. Bu nedenle ortak akıl ve dayanışmayla hareket etmek zorundayız. Biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.