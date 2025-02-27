İzmir'de Bornova Belediyesi Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi, vatandaşlara sebze fidelerini tohumdan sofraya kadar deneyimleyerek yetiştirme imkânı sunan Çimlendirme Atölyeleri’ni başlattı.İZMİR (İGFA) - Vatandaşların en çok talep ettiği domates, biber ve patlıcan gibi yazlık sebzelerin çimlendirilmesi yapılan atölyede, tamamen yerel atalık tohumlar kullanıldı.

Eğitimde, tohumların çimlenme, sulama, bakım ve tekleştirme süreçleri interaktif bir şekilde anlatıldı. Katılımcılara, tohum kabları (violler), torf, perlit ve yanmış doğal hayvan gübresi içeren özel toprak ücretsiz olarak dağıtıldı. Katılımcılar, 45 gün sonra fidelerini toprağa dikerek sağlıklı sebzeler yetiştirebilecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel tohumların korunması ve sağlıklı gıdaya erişimin artırılması konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Doğal ve sağlıklı üretimi desteklemek, yerel tohumları gelecek nesillere aktarmak için önemli adımlar attıklarını söyleyen Eşki, “Vatandaşlarımızın balkonlarında, bahçelerinde kendi sebzelerini yetiştirmeleri için başlattığımız bu atölyelerle, sadece üretimi değil, aynı zamanda doğayla iç içe bir yaşam kültürünü de yaygınlaştırıyoruz. Bornova’da üretim var, dayanışma var, sürdürülebilir tarım var” diye konuştu.

Başkan Ömer Eşki, “Toprakla buluşmak isteyen herkesi eğitimlerimize bekliyoruz” diyerek, Bornovalıları doğayla iç içe üretim yapmaya davet etti. Bornova Belediyesi, Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi bünyesinde yerel üretimi teşvik eden eğitim programlarına devam edecek.