İzmir Bornova Belediyesi’nin bu yıl “Halay” temasıyla düzenlediği 4. Halk Dansları Festivali büyük bir coşkuyla başladı. 29 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festival, Gürcistan, Rusya, Polonya ve Bulgaristan’dan gelen ekiplerin yanı sıra İzmir ve Bornova’dan halk oyunları derneklerini bir araya getiriyor.İZMİR (İGFA) - Toplamda 30 ekip, 9 farklı yöreden halk oyunlarını sergileyen 758 dansçı, Bornova’nın dört bir yanını ritim, kültür ve dansla buluşturuyor

Festivalin ilk gününde Bornova Büyükpark Meydanı’nda derneklerin kültürel tanıtım stantları açıldı. Yurt dışından gelen grupların da sahne aldığı açılış gösterileri Bornovalılardan büyük alkış aldı. Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, konuk ekip yöneticilerine Bornova’ya özgü hediyeler takdim etti.

Aynı akşam Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda, Bornova Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi Korosu ile Kadın Korosu, Şef Selda Kesgi Dinç yönetiminde bir Sıra Gecesi Konseri verdi. Gecede halay coşkusu, müzikle birleşti.

Söyleşide halayın sosyal ve kültürel boyutları konuşuldu

Konser öncesinde düzenlenen “Halk Dansları Festivali: Sosyal ve Kültürel Boyutları ile Halaylar” başlıklı söyleşide halayın tarihsel, toplumsal ve sanatsal boyutları ele alındı.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Bora Okdan’ın yaptığı etkinlikte, Öğr. Gör. Dr. Serdar Kastelli, Emekli Öğretim Görevlisi Şahin Ünal ve SÜMHOTER Başkanı Necati İlter konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmalarda halayın Anadolu kültüründeki birlik, mücadele ve dayanışma sembolü olduğuna dikkat çekildi; halk oyunlarının sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı koruyan bir araç olduğu vurgulandı.

Coşku her yerde: Büyükpark, Küçükpark, Çamdibi, Aşık Veysel…

Festivalin ikinci gününde bando eşliğinde Büyükpark’tan Küçükpark’a kortej yürüyüşü düzenlenecek. Akşam ise Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda halk dansları gösterileri izleyicilerle buluşacak.

Cumartesi akşamı festival heyecanı Çamdibi Atatürk Parkı’na, Pazar günü ise Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Açıkhava Tiyatrosu’ndaki görkemli gala gecesine taşınacak. Gala gecesinde Konuk ekip olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da sahne alacak.

Festivale akademik ve sanatsal destek

Festivalin sanatsal ve akademik koordinasyonu güçlü bir ekip tarafından yürütüldü. Sanat Yönetmenliğini Tansu Akarsu’nun, Sanat Yönetmen Yardımcılığını Öğr. Gör. M. Aykut Mis’in üstlendiği organizasyonun proje danışmanlığını Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin yaptı. Festivalin koreografileri Doç. Dr. Bora Okdan, Doç. Dr. Hale Yamaner Okdan, Dr. Öğr. Üyesi Didem Özdemir Mis, Aylin Erdoğan Dede, Hande Soysal, Abdulselam Yatar ve Eser Ergu tarafından hazırlandı. Aranjörlüğünü Öğr. Gör. Dr. Tarkan Erkan’ın, müzik direktörlüğünü ise Öğr. Gör. Dr. Serdar Kastelli’nin yürüttüğü etkinlikte, makyaj tasarımları Doç. Dr. Füsun Aşkar’a, kostüm tasarımları ise Öğr. Gör. Merih Oldaç’a ait.

Başkan Eşki: “Halayda birleşen kültürlerle barışın ve kardeşliğin dilini kuruyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, organizasyonla ilgili olarak,

“Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Bornova Uluslararası Halk Dansları Festivali’yle kültürleri bir araya getiriyor, halayla birleşen bir kardeşlik dili kuruyoruz. Dansın evrensel birleştirici gücünü Bornova sokaklarına taşıyan tüm dansçılarımıza, emeği geçen sanatçılarımıza ve konuklarımıza teşekkür ediyorum. Bornova her zaman kültürün, sanatın ve barışın kenti olmaya devam edecek” diye konuştu.