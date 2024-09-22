Bordo-mavililer galibiyetle tanışmak istiyor
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Yarın oynayacak maçla iki takım 10'ncu kez karşı karşıya gelecek. 7 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde üstünlüğü bulunurken,...Devamı için tıklayınız
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