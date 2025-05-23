8. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Günleri kapsamında, 22-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada, 49 üniversiteden 200’ü aşkın sporcu ringe çıkacak. Katılımcı sayısı ve üniversite çeşitliliği açısından Bayburt’ta bugüne kadar düzenlenen en büyük spor organizasyonu olma özelliği taşıyan şampiyonada, üniversite de kadın ve erkek sporcularıyla madalya mücadelesi verecek. Milli Boksör ve Bayburt Üniversitesi öğretim görevlisi Onur Şipal ise antrenörler arasında yer alıyor.

Açılış töreni, ulusal ve uluslararası düzeyde görev alan Türkiye Boks Federasyonu hakemlerinin kortej yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan protokol konuşmalarıyla devam eden törende TÜSF Başkanı ve Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Üniversitelerarası Rafting Şampiyonası'nın ardından Bayburt’ta ikinci büyük organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Türkmen, Bayburt’un bu ölçekteki spor organizasyonlarıyla anılan bir şehir haline gelmesini hedeflediklerini belirtti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise organizasyonun Bayburt’a kazandırılmasına katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, yakında düzenlenecek olan Yamaç Paraşütü Şampiyonası’nın müjdesini verdi ve Bayburt’un spor şehri kimliğini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Törene; Vali Mustafa Eldivan, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Prof. Dr. Şener Aktürk, olimpiyat şampiyonu milli halterci Halil Mutlu, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Halil Mutlu’nun törende anılması ise salonda büyük alkış topladı.