Kıyı Emniyeti ekipleri 2024 yılında 200 can kurtarma operasyonu ile 861 kişiyi kurtardı. Türk boğazlarında 37 bin 128 gemiye kılavuzluk hizmeti verdi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 2024 yılı Ocak-Eylül ayına ait operasyonel faaliyetlerini değerlendirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, 4 römorkör ile 6 adet kılavuzluk botunun Türk tersanelerinde yerli olarak üretilmesine yönelik adımları attıklarını söyledi. Uraloğlu, yerli ve milli yazılım ve teknolojilerle, çeşitli tip ve sınıfta modernize edilmiş 100 araçlı filo ve 2 binin üzerinde deneyimli personel kadrosuyla 7 gün 24 saat, başta Türk boğazları olmak üzere, Mavi Vatanda seyir emniyetini sağladıklarını vurguladı.

Denizlerdeki seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliğinin artırılması adına önemli çalışmalara imza atan Kıyı Emniyeti ekiplerinin 2024 yılının ilk 9 ayında İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki kurtarma operasyonları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Bu süreçte 200 can kurtarma operasyonu ile 861 kişiyi kurtarıldı. Aynı dönemde, 19 gemi kurtarma operasyonunu başarı ile gerçekleştirerek denizlerimizde seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliğinin artırılmasını sağladık" dedi.

8 BİN 595 GEMİYE REFAKAT EDİLDİ

Bakan Uraloğlu, başta yoğun deniz trafiğinin olduğu noktalarda gemilerin emniyetli bir şekilde geçiş yapmasını sağlamak amacıyla refakat hizmeti verdiklerini de kaydederek, "2024 yılı Ocak-Eylül döneminde 8 bin 595 gemiye seyir emniyetinin artırılmasına yönelik olarak olası bir arıza ve acil durumda ivedi olarak müdahale edilmesi amacı ile refakat hizmeti verildi" dedi. Uraloğlu, limanlarda ve dar sularda gemilerin manevra yapabilmesine yardımcı olmak amacıyla verilen liman römorkörcülük hizmeti kapsamında ise 4 bin 963 operasyon gerçekleştirdiklerini bildirdi.

37 BİN 128 GEMİYE KILAVUZLUK YAPILDI

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında gerçekleşen kılavuzluk hizmeti verilerini de paylaşan Bakan Uraloğlu, "9 ayda İstanbul Boğazından geçiş yapan 31 bin 161 geminin yüzde 61,8ini oluşturan 19 bin 263 gemiye kılavuzluk hizmeti verdik. Çanakkale Boğazından geçiş yapan 34 bin 646 geminin ise yüzde 51,6sı yani 17 bin 865 gemi kılavuz kaptanlarımız tarafından yönetildi. Böylece 9 ayda boğazlarda 37 bin 128 gemiye kılavuzluk hizmeti verildi" diye konuştu.