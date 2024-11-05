Bitlis'te Oymapınar Köyü İlkokulu öğretmenleri, öğrencilerinin derslere ilgisini artırmak, dersleri eğlenceli hâle getirmek amacıyla "Eğitimi Doğaya Taşıyoruz" projesini hayata geçirdi.ANKARA (İGFA)- Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Oymapınar köyünde görev yapan öğretmenler, derslerin bir bölümünü evlerin bahçelerinde ve açık alanda işleyerek öğrencilerini hem doğayla buluşturuyor hem de çevre bilinci edinmelerini sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Hizan İlçe Millî Eğitim Müdürü Cemil Tarhan'ın destek verdiği proje kapsamında öğrencileri evlerin bahçelerine ve köydeki ağaçlık alanlara götüren öğretmenler; burada kitap okuyor, işledikleri konularla ilgili tekrar yapıp soruları yanıtlıyor.

Resim derslerini de bu alanlarda işleyerek öğrencilerinin görsel hafızalarının gelişmesine katkı sunan öğretmenler, düzenledikleri etkinliklerle çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor.

