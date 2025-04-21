İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sporu ve sağlıklı yaşamı kente yayma hedefiyle başlattığı Bisikletli Pazarlar etkinliğinin üçüncüsü, iki ayrı rotadan Kültürpark’a kadar keyifli bir sürüşle gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Bisiklet tutkunları, Bostanlı Yasemin Kafe ve İnciraltı Spor Tesisleri’nden aynı anda yola çıktı ve Kültürpark Ahşap Sahne’de buluşarak eğlenceli etkinliklere katıldı. Yıl boyunca her ay devam edecek etkinlikle hem spor yapılacak, hem de İzmir’in eşsiz doğası sosyal dayanışmayla keşfedilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentte bisiklet kullanımını artırmak ve yurttaşların keyifli bir pazar geçirmesini sağlamak amacıyla başlattığı “Bisikletli Pazarlar” etkinliği, bisikletseverlere yine unutulmaz bir gün yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, sporu ve sağlıklı yaşamı kente yayma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen etkinliğin üçüncü ayağında İzmirli bisikletliler, Bostanlı ve İnciraltı'nda buluştu.

EŞSİZ MANZARA İLE KEYİFLİ SÜRÜŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından iki alanda kurulan stantlarda bisikletliler ücretsiz kayıtlarını yaparak etkinliğe katıldı. Büyükşehir’in eğitmenleri ve müzik eşliğinde tur öncesi katılımcılara ısınma hareketleri yaptırıldı. Isınma hareketlerinin ardından pedallar çevrilmeye başlandı.

Etkinliğe katılan onlarca bisikletli, İzmir’in pırıl pırıl havasının tadını çıkardı. Tur sonunda katılımcılar; voleybol ve badminton oynadı, halat çekme, minyatür kaleye gol atma ve yavaş bisiklet gibi birbirinden renkli etkinliklere katıldı ve ikramlarla piknik yaptı. Bisiklet bileşenleri üreticisi Shimano da etkinlik alanında kurduğu çadırda katılımcıların bisikletlerine genel kontrol yaptı.

HER AY FARKLI ROTA

2025 yılı boyunca her ay bir pazar günü düzenlenecek organizasyon, farklı rotalarda gerçekleştirilecek. İzmirliler, başlangıç noktalarında buluşup kentin güzelliklerinin tadını çıkararak bisiklet sürecek; ardından bitiş noktasında Redbull ve Kebapçı Murat iş birliğinde piknik yaparak keyifli bir pazar günü etkinliğini tamamlamış olacak. Duyurular için "@izbbgenclikvesporhizmetleri" kullanıcı adlı instagram hesabı takip edilebiliyor; kayıtlar, maratonizmir.org web adresi üzerinden ücretsiz olarak yapılabiliyor.