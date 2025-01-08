“Daha temiz bir dünya için pedallıyoruz” mottosuyla 2021 yılından bu yana bisiklet sporuna destek veren Beyaz Kağıt, kurduğu Asperox Bike Pedia Bisiklet Takımı’yla 2024 yılında başarıdan başarıya koştu. Takım, L'Etape Türkiye by Tour de France ve Türkiye’nin en büyük yol bisikleti yarışı Gran Fondo başta olmak üzere birçok prestijli organizasyonda şimdiye kadar 172 kez kürsüye çıkmayı başardı.İSTANBUL (İGFA) - Sorumlu üretim anlayışı ve çevre dostu uygulamalarıyla sürdürülebilirliği işinin merkezine alan Beyaz Kâğıt’ın Asperox Bike Pedia Bisiklet Takımı, Gran Fondo ve L'Etape Türkiye by Tour de France gibi prestijli yarışlarda 172 kez kürsüye çıkarak, ulusal ve uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı.

Uzun etapta Zirvenin Sahibi Asperox Bisiklet Takımından Anton Hrabovskyi oldu

Uzun Etap erkeklerde 2 saat 55 dakika 5 saniyede tamamlayan Asperox Bike Pedia Bisiklet Takımı’ndan Anton Hrabovskyi, genel klasman liderliğiyle hem Sarı Mayo’yu hem de yarış birinciliğini kazandı. Hrabovskyi, ayrıca yaş klasmanında da birinci sırada yer aldı. Hrabovskyi’nin takım arkadaşları Ege Onat Doğuşlu genel klasmanda üçüncülüğü, M. Tayyib Yıldırım ise dördüncülüğü elde etti. Kadınlar kategorisinde ise Asperox Bike Pedia’dan Züleyha Dikbaş, uzun etapta ikincilik kürsüsüne çıktı.

Kısa etapta Sarı Mayo Gökçe Demirsoy’un

Kısa etapta da Asperox Bike Pedia fırtınası esti. Erkeklerde Cengiz Güner ikinci, Melih Taş ise üçüncü olurken; kadınlarda Gökçe Demirsoy birinci, Sevcan Alper Özcan üçüncü sırayı aldı. Genel klasmandaki başarısıyla Gökçe Demirsoy, Sarı Mayo’yu kazanan bir diğer sporcu olurken, Cengiz Güner Sprinter Mayosu’nu elde etti. Yaş klasmanında ise Cengiz Güner, Gökçe Demirsoy ve Melih Taş birincilik kürsüsünde yer aldı. En iyi zamanı elde eden 26 yaş altı bisikletçiye verilen Beyaz Mayo ise M. Tayyib Yıldırım’a verildi. Ayrıca Anton Hrabovskyi, Züleyha Dikbaş ve Ege Onat Doğuşlu, 2025 Le’Tape France by Tour de France yarışına katılma hakkı kazandı.