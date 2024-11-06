Uluslararası seyahat için gerekli vize işlemlerini yürüten VFS Global, yeni imzaladığı sözleşme ile Birleşik Krallık adına vize hizmeti vermeye başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - 69 farklı ülkede uluslararası seyahat için gerekli vize işlemlerini yürüten VFS Global, imzaladığı yeni sözleşme ile aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 142 ülkede Birleşik Krallık vize hizmetlerini vermeye başlayacak. Sözleşme kapsamına göre VFS Global, daha hızlı vize kararı için Birleşik Krallık adına Öncelikli Vize hizmetlerini de sunacak.

VFS Global’den yapılan açıklamaya göre; Birleşik Krallık'a seyahat edecek olan Türk vatandaşlarının vize başvuruları son teknoloji ürünler ile yeni Vize Başvuru Merkezleri’nden (VAC) alınacak randevuyla yürütülecek.

5 Kasım 2024 itibarıyla başlayan hizmet kapsamında Birleşik Krallık vizesine başvuran başvuru sahipleri vize başvurularını tamamlamak üzere randevu almak için VFS Global'e yönlendiriliyor.

Başvuru sahipleri ayrıca başvuru süreçlerinin kolaylaşması için tasarlanmış olan ek hizmet seçeneklerine de sahip olacaklar.

TÜRKİYE BAŞVURU MERKEZLERİ

İstanbul: Esentepe M. Büyükdere C. N:127 Astoria Alışveriş Merkezi B1 Kat N:40 34394 Şişli/İstanbul

Ankara: Kızılırmak M. Ufuk Üniversitesi C. N:8, Farilya İş Merkezi K:1, N:4 06510 Çankaya/Ankara

İzmir: Çınarlı M. Ozan Abay C N:8 Ege Perla AVM K:1 N:112 Konak/İzmir

Antalya: Çaybaşı M Cebesoy C N:1 İç Kapı N:307 Murapaşa/Antalya

Adana: Döşeme M. 60024. S. N:3 Yenikent Sabuncu İş Merkezi Kt:4 İç Kapı N:19 Seyhan/Adana