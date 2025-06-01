AFAD, Bingöl'de yaklaşık yarım saat arayla iki büyük deprem kaydetti. Saat 12.26'daki 4,4 büyüklüğündeki sarsıntı sonrasında saat 12.55'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bingöl'ün merkez üssü Kiğı ilçesinde saat 12.26'da 4,4, saat 12.55'te ise 3,6 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı kaydedildi.

Depremin ortalam 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Olayla ilgili ilgili bölgedeki saha tarama çalışmalarına başlanırken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.